MARCHÉ DE NOËL AU DOMAINE GAYDA Brugairolles, 4 décembre 2023, Brugairolles.

Brugairolles,Aude

Venez à la rencontre des artisans, des producteurs et de leur savoir-faire !

Animations : spectacle de fauconnier, stand de dégustation des vins Domaine Gayda, balade à poney (uniquement les après-midi) , châteaux gonflables , atelier créatif, maquillage de 14h à 17h)

Visite du Père-Noël de 14h30 à 16h

La folie dure : bar-restaurant de 10h à 22h et plus… Côté resto passe en mode Noël pour un rendez-vous inattendu : chanteur, DJ, spectacle food.

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 22:00:00. .

Brugairolles 11300 Aude Occitanie



Come and meet the artisans, producers and their know-how!

Activities: falconer show, Domaine Gayda wine tasting stand, pony rides (afternoons only), bouncy castles, creative workshop, face painting (2pm to 5pm)

Visit from Santa Claus from 2.30 to 4 p.m

Lasting madness: bar-restaurant from 10 a.m. to 10 p.m. and more? Côté resto goes into Christmas mode for an unexpected rendezvous: singer, DJ, food show..

¡Venga a conocer a los artesanos, los productores y su saber hacer!

Actividades: espectáculo de cetrería, stand de degustación de vinos Domaine Gayda, paseo en poni (sólo por la tarde), castillos hinchables, taller creativo, pintacaras de 14.00 a 17.00 h)

Visita de Papá Noel de 14.30 a 16.00 h

Locura duradera: bar-restaurante de 10.00 a 22.00 h y más.. Côté resto se pone en modo Navidad para una cita inesperada: cantante, DJ, espectáculo gastronómico, etc

Lernen Sie Handwerker, Produzenten und ihr Know-how kennen!

Animationen: Falknershow, Weinverkostungsstand Domaine Gayda, Ponyreiten (nur nachmittags) , Hüpfburgen , Kreativwerkstatt, Schminken von 14h bis 17h)

Besuch des Weihnachtsmanns von 14:30 bis 16:00 Uhr

Der Wahnsinn geht weiter: Bar-Restaurant von 10 bis 22 Uhr und länger? Côté resto ist im Weihnachtsmodus für ein unerwartetes Rendezvous: Sänger, DJ, Food-Show

Mise à jour le 2023-11-30 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11