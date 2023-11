MARCHÉ DE NOËL Brugairolles Catégories d’Évènement: Aude

Brugairolles MARCHÉ DE NOËL Brugairolles, 3 décembre 2023, Brugairolles. Brugairolles,Aude Marché gourmand et artisanal, bourse aux jouets.

Restauration.

Animations et atmosphère conviviale..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. . Brugairolles 11300 Aude Occitanie



Gourmet and craft market, toy fair.

Catering.

Entertainment and friendly atmosphere. Mercado gastronómico y artesanal, feria del juguete.

Comida y bebida.

Entretenimiento y ambiente agradable. Gourmet- und Kunsthandwerksmarkt, Spielzeugbörse.

Verpflegung.

Brugairolles 11300 Aude Occitanie

