Visite « Sur les traces de la faune sauvage » Bruère-Allichamps, 27 septembre 2023, Bruère-Allichamps.

Bruère-Allichamps,Cher

Au cours d’une balade de 4km, venez aiguiser votre sens de l’observation et repérer les indices de présence de la faune du bocage de Noirlac..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 16:30:00. 5 EUR.

Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire



During a 4km walk, come and sharpen your sense of observation and spot the signs of fauna in the Noirlac bocage.

Venga a afinar sus dotes de observación en este paseo de 4 km y descubra indicios de vida salvaje en el bocage de Noirlac.

Schärfen Sie auf einem 4 km langen Spaziergang Ihren Beobachtungssinn und suchen Sie nach Hinweisen auf die Anwesenheit von Tieren in der Bocage de Noirlac.

Mise à jour le 2023-09-22 par BERRY