2023-05-28 10:00:00 – 2023-05-28 12:30:00

10 EUR 10 10h / ACCUEIL CAFÉ 10h30 / SPECTACLE > Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières

Théâtre musical, suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique

Pierre Baux, comédien / Garth Knox, alto / Benjamin Dupé : mise en scène et musique

« Quand la musique était rare, sa convocation était bouleversante comme sa séduction vertigineuse. Quand la convocation est incessante, la musique repousse. Le silence est devenu le vertige moderne », écrit Pascal Quignard dans La Haine de la musique. Un livre dont le compositeur Benjamin Dupé a tiré cet étonnant spectacle pour un altiste et un comédien créé au Festival d’Avignon. Accueil café / Théâtre musical par Pierre Baux, comédien et Garth Knox, alto suivi d’une rencontre avec le public +33 2 48 62 01 01 DR

