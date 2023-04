Atelier Parents-enfants « Impressions végétales » Noirlac Bruère-Allichamps Catégories d’Évènement: Bruère-Allichamps

Cher

Atelier Parents-enfants « Impressions végétales » Noirlac, 3 mai 2023, Bruère-Allichamps. Apprendre la technique de l’impression végétale sur tissu.

Mercredi 2023-05-03 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-03 16:30:00. 8 EUR.

Noirlac

Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire



Learn the technique of vegetable printing on fabric Aprenda la técnica de la estampación vegetal sobre tela Erlernen der Technik des pflanzlichen Stoffdrucks Mise à jour le 2023-04-13 par BERRY

