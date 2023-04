Trail : Bruéjouls Tassou Tour Bruéjouls Clairvaux-d'Aveyron Catégories d’Évènement: Aveyron

Trail : Bruéjouls Tassou Tour Bruéjouls, 3 juin 2023, Clairvaux-d'Aveyron. Le Bruéjouls Tassou tour, trail des vignes autour de Bruéjouls le samedi 3 juin 2023..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . 8 EUR.

Bruéjouls

Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie



The Bruéjouls Tassou tour, trail of the vineyards around Bruéjouls on Saturday, June 3, 2023. El tour Bruéjouls Tassou, ruta de los viñedos alrededor de Bruéjouls el sábado 3 de junio de 2023. Die Bruéjouls Tassou Tour, ein Trail durch die Weinberge rund um Bruéjouls am Samstag, den 3. Juni 2023. Mise à jour le 2023-01-10 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC

