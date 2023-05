Bruckner, n°9 / Marek Janowski Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Bruckner, n°9 / Marek Janowski Maison de la Radio et de la Musique, 26 mai 2023, Paris. Le vendredi 26 mai 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant De 10 € à 67 €

Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un concert symphonique avec le pianiste Mao Fujita et l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Ce concert pourrait sembler juxtaposer deux œuvres qui ont peu à voir entre elles. Erreur ! Mozart et Bruckner sont deux compositeurs autrichiens qui tentèrent l’aventure à Vienne mais y moururent sans vraiment y avoir été reconnus. Deux compositeurs, également, qui portèrent au sommet la forme classique. Les concertos pour piano de Mozart comptent parmi les plus accomplis du genre. Les symphonies de Bruckner reprennent le flambeau laissé par Beethoven… mais Bruckner, malheureusement, ne put pas aller plus loin que le grand Ludwig et laissa inachevé le finale de sa propre Neuvième. Marek Janowski, longtemps directeur musical du Philhar, connaît cette musique sur le bout des doigts. WOLFGANG AMADEUS MOZART

Concerto pour piano et orchestre n° 23 ANTON BRUCKNER

Symphonie n° 9 MAO FUJITA piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

MAREK JANOWSKI direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/bruckner-ndeg-9-marek-janowski CONTACT.BILLETTERIE@RADIOFRANCE.COM https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228544164905

Tomoko Hidaki Mao Fujita Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison de la Radio et de la Musique Adresse 116 avenue du Président Kennedy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison de la Radio et de la Musique Paris

Maison de la Radio et de la Musique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Bruckner, n°9 / Marek Janowski Maison de la Radio et de la Musique 2023-05-26 was last modified: by Bruckner, n°9 / Marek Janowski Maison de la Radio et de la Musique Maison de la Radio et de la Musique 26 mai 2023 Maison de la Radio et de la Musique Paris,Paris

Paris Paris