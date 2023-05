Vide-grenier, visite brasserie et rando Bruc, 11 juin 2023, Grignols.

Grignols,Dordogne

– Vide-grenier « Bric à Bruc ». Buvette et restauration sur place.

– Visite de la brasserie « La Plume et l’Epi », inscriptions : 06 98 41 35 83.

– 9h : rando des écoles 12 km (tarif : 5 €), ravitaillement à Manzac, apéro convivial au retour.

8h-17h, Bruc. Tarif exposant vide-grenier : 1,50 €/ml.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 17:00:00. .

Bruc

Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



– Bric à Bruc » garage sale. Refreshments and catering on site.

– Visit to the brewery « La Plume et l’Epi ». Registration: 06 98 41 35 83.

– 9 a.m.: 12 km school hike (fee: 5 ?), refreshments at Manzac, convivial aperitif on return.

8am-5pm, Bruc. Garage sale exhibitor price: 1.50 ?/ml

– Venta de garaje « Bric à Bruc ». Refrescos y comida in situ.

– Visita a la cervecería « La Plume et l’Epi », inscripción: 06 98 41 35 83.

– 9h: paseo escolar de 12 km (precio: 5?), refresco en Manzac, aperitivo amistoso a la vuelta.

8h-17h, Bruc. Precio de expositor en venta de garaje: 1,50 €/m²

– Flohmarkt « Bric à Bruc ». Getränke und Speisen vor Ort.

– Besuch der Brauerei « La Plume et l’Epi », Anmeldungen: 06 98 41 35 83.

– 9 Uhr: Wanderung der Schulen 12 km (Preis: 5 ?), Verpflegung in Manzac, gemütlicher Aperitif auf dem Rückweg.

8h-17h, Bruc. Ausstellertarif Flohmarkt: 1,50 ?/ml

