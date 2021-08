Aix-en-Provence 6Mic Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Bru Vintage + Margaux Simone 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bru Vintage + Margaux Simone

6Mic, le samedi 25 septembre à 20:30

6Mic, le samedi 25 septembre à 20:30

**BRU VINTAGE MACHINE** Formé en 2018 autour du chanteur Philippe Bruguière allias Bru accompagné de musiciens au parcours prestigieux, ce « Papy band » perpétue la tradition des quatuors rock à guitare. La guitare de François Carpentier vous emmènera du côté de Jeff Beck, la basse de Yves Demoulin puise dans l’héritage d’un Tim Bogert, la batterie de Luc Heller résonne de la mémoire de Ginger Baker et Bru s’inscrit dans la tradition des songwriters américains mais dans la langue de Verlaine. Bienvenue sur Flamingo Road ! **MARGAUX SIMONE** Margaux Simone, autrice-compositrice-interprète, naît en Provence, à Martigues, d’un père musicien qui lui donne en héritage le goût de la musique. Elle emprunte « Simone » à sa grand-mère car derrière ce prénom désuet se cache une longue tradition de femmes fortes qui ont façonné ses textes et son personnage. Avec ses nouevaux titres Margaux Simone nous invite à voyager dans son nouvel « Âge D’or Moderne ». Un EP aux ambiances variées, où chaque chanson s’écoute comme un petit court métrage. Les personnages et les décors s’ancrent dans sa Riviera natale qu’elle aime nous dépeindre comme une « Californie Provençale ». INFOS PRATIQUES > Patio > Gratuit > Ouverture à 18h > Concert à 20h30 > Bar & restauration sur place ? PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE + d’infos : [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire)

Entrée libre

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T23:30:00

