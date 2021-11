Ambarès-et-Lagrave Mairie d'Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave, Gironde Broyage de vos végétaux et distribution de composteurs Mairie d’Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave Catégories d’évènement: Ambarès-et-Lagrave

Mairie d’Ambarès-et-Lagrave, le mercredi 1 décembre à 13:30

Plus d’infos : [https://www.ville-ambaresetlagrave.fr/](https://www.ville-ambaresetlagrave.fr/) _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._ Rendez-vous sur le parking à l’arrière de la mairie pour une opération de broyage et une distribution de composteurs. Mairie d’Ambarès-et-Lagrave 18 place de la Victoire ambares Ambarès-et-Lagrave Gironde

2021-12-01T13:30:00 2021-12-01T16:30:00

