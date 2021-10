Bonneuil-Matours Déchèterie de l'Oisillon Bonneuil-Matours, Vienne Broyage de végétaux à la déchèterie de Bonneuil-Matours (sur inscription) Déchèterie de l’Oisillon Bonneuil-Matours Catégories d’évènement: Bonneuil-Matours

Déchèterie de l’Oisillon, le lundi 6 décembre à 09:00

Précautions sanitaires Apportez vos branchages en déchèterie et repartez avec votre broyat. Service gratuit Le broyat peut être utilisé comme : * matière carbonnée dans le composteur décoration (allées) * protection de vos plantes et arbustes (évite la prolifération des herbes non désirées, préserve l’humidité donc protège du froid et de la sécheresse… * favorise la vie du sol

Sur inscription

Sur réservation : Apportez vos végétaux, repartez avec le broyat ! Déchèterie de l’Oisillon Lieu dit l’Oisillon Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours Vienne

2021-12-06T09:00:00 2021-12-06T12:00:00

