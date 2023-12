CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE Brouviller, 22 décembre 2023 20:00, Brouviller.

Brouviller,Moselle

Concert de Noël par la classe de chant de l’école de musique intercommunale du Pays de Phalsbourg. Direction : Estelle Grosse. Avec la participation de Noémie Schaeffer aux percussions et Isabelle Meyer au piano. Entrée libre au plateau.. Tout public

Vendredi 2023-12-22 20:00:00 fin : 2023-12-22 . 0 EUR.

Brouviller 57635 Moselle Grand Est



Christmas concert by the singing class of the Pays de Phalsbourg intercommunity music school. Conducted by Estelle Grosse. With the participation of Noémie Schaeffer on percussion and Isabelle Meyer on piano. Free admission to the stage.

Concierto de Navidad de la clase de canto de la escuela intercomunal de música del País de Phalsbourg. Dirigido por Estelle Grosse. Con la participación de Noémie Schaeffer a la percusión e Isabelle Meyer al piano. Entrada gratuita al escenario.

Weihnachtskonzert der Gesangsklasse der Ecole de Musique Intercommunale du Pays de Phalsbourg. Leitung: Estelle Grosse. Unter Mitwirkung von Noémie Schaeffer an den Percussions und Isabelle Meyer am Klavier. Freier Eintritt auf der Bühne.

