Noel des animaux SVPA BROUVELIEURES VOSGES, 4 décembre 2022 10:00, Brouvelieures. Dimanche 4 décembre, 10h00 Sur place entrée libre 0329502132

brocante, gaufres, vin chaud Brocantes (meubles, outillage, vaisselle, déco, déco de noel…) bar, gaufres, vin chaud visite du refuge SVPA BROUVELIEURES VOSGES 41, rue des Forges Brouvelieures 88600 Brouvelieures Vosges dimanche 4 décembre – 10h00 à 17h00

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Brouvelieures, Vosges Autres Lieu SVPA BROUVELIEURES VOSGES Adresse 41, rue des Forges Brouvelieures Ville Brouvelieures lieuville SVPA BROUVELIEURES VOSGES Brouvelieures Departement Vosges

