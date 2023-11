Noel des animaux SVPA BROUVELIEURES VOSGES Brouvelieures Catégories d’Évènement: Brouvelieures

Vosges Noel des animaux SVPA BROUVELIEURES VOSGES Brouvelieures, 3 décembre 2023T 10:00, Brouvelieures. Noel des animaux SVPA BROUVELIEURES VOSGES Brouvelieures Dimanche 3 décembre, 10h00 brocante pour noël des animaux Dimanche 3 décembre, 10h00 1 brocante, meubles, vaisselle, déco, objets divers

vin chaud, pâtés lorrains, hot dog

SVPA BROUVELIEURES VOSGES
41, rue des Forges
Brouvelieures 88600 Vosges

Dimanche 3 décembre, 10h00

