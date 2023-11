Théâtre d’illustration Broût-Vernet – Théâtre d’illustration Broût-Vernet, 20 novembre 2023, Broût-Vernet.

Dans le cadre de l’appel à projet mal-être lancé par la Caisse centrale de la MSA, le service Action Sanitaire et Sociale ainsi que les élus MSA Auvergne ont souhaité mettre en place une action sur le département de l’Allier.

Dans ce cadre, un théâtre d’illustration est organisé sur la commune de Broût-Vernet afin de briser les tabous et de libérer la parole sur la question du mal-être sur les territoires ruraux.

Le choix du territoire n’est pas anodin. En effet, plusieurs élus MSA Auvergne ont été formés «sentinelles» sur ce territoire dans le but de repérer et d’orienter des personnes en situation de mal-être ou de détresse. Il s’agit d’un engagement personnel et non professionnel.

La compagnie «La Belle Chute», vous propose d’assister à 40 minutes de spectacle pour évoquer avec subtilité et une pointe d’humour un sujet ô combien sensible, mais essentiel : le mal-être agricole.

Ce spectacle sera suivi d’un temps d’échange sur le sujet.

Broût-Vernet – Théâtre d’illustration Salle Pierre d’Alancon – 7-13 All. du Souvenir Français, 03110 Broût-Vernet Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T18:00:00+01:00 – 2023-11-20T21:00:00+01:00

