Les veillées de l’été 28 rue de la Chaume, 11 août 2023, Broût-Vernet.

Construire une cabane Magic’, ça vous tente ?

Oubliez votre âge et laissez votre imagination nous épater !

Tout public (moins de 11 ans accompagnés d’un parent )..

2023-08-11 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-11 21:00:00. .

28 rue de la Chaume Centre Social La MAGIC

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Do you want to build a Magic Hut?

Forget your age and let your imagination run wild!

All public (under 11 years old accompanied by a parent).

¿Quieres construir una cabaña mágica?

¡Olvida tu edad y deja volar tu imaginación!

Todas las edades (menores de 11 años acompañados de uno de sus padres).

Möchten Sie eine Magic? Hütte bauen?

Vergessen Sie Ihr Alter und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

Für alle Altersgruppen (unter 11 Jahren in Begleitung eines Elternteils).

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Val de Sioule