Soirée détente en plein air 28 rue de la Chaume, 27 juillet 2023, Broût-Vernet. Veillée accompagnée de pizzas, pop-corn et compagnie !

8/15 ans..

2023-07-27 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-27 22:30:00. .

Evening with pizza, popcorn and more!

8/15 years old. ¡Entretenimiento nocturno con pizza, palomitas y mucho más!

edades 8/15. Nachtwache begleitet von Pizza, Popcorn und Co!

8/15 Jahre. Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Val de Sioule

