Journée Olympiades City Stade de Broût-Vernet, 26 juillet 2023, Broût-Vernet.

Les jeunes ont organisé une journée olympiades à Broût-Vernet.

10h -18h pour les organiseurs et 11h – 17h pour les participants.

10/17 ans – Pique-nique tiré du sac..

2023-07-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-26 18:00:00. .

City Stade de Broût-Vernet

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The young people organized an olympiad day in Broût-Vernet.

10h -18h for the organizers and 11h – 17h for the participants.

10/17 years old – picnic with a bag.

Los jóvenes organizaron una jornada olímpica en Broût-Vernet.

de 10.00 a 18.00 horas para los organizadores y de 11.00 a 17.00 horas para los participantes.

10/17 años – comida para llevar.

Die Jugendlichen organisierten einen Olympiatag in Broût-Vernet.

10h -18h für die Organisatoren und 11h – 17h für die Teilnehmer.

10/17 Jahre – Picknick aus dem Rucksack.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Val de Sioule