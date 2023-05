Journée Wake Park à St Pourçain S/Sioule 28 rue de la Chaume, 17 juillet 2023, Broût-Vernet.

Rendez-vous le matin au Natural Wake Park pour du ski nautique puis

l’après-midi pour passer du temps à l’Aqua Park.

11/17 ans – Pique-nique et goûter tirés du sac..

2023-07-17 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-17 17:30:00. .

28 rue de la Chaume Centre Social La MAGIC

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Meet in the morning at the Natural Wake Park for water skiing and then in the

afternoon to spend time at the Aqua Park.

11/17 years old – Picnic and snack from the bag.

Cita por la mañana en el Natural Wake Park para practicar esquí acuático y luego pasar la tarde en el Aqua Park

tarde para pasar tiempo en el Aqua Park.

11/17 años – Almuerzo y merienda para llevar.

Treffen Sie sich morgens im Natural Wake Park zum Wasserskifahren und anschließend

am Nachmittag, um Zeit im Aqua Park zu verbringen.

11/17 Jahre – Picknick und Snacks aus dem Rucksack.

