Les veillées de l’été 28 rue de la Chaume, 13 juillet 2023, Broût-Vernet.

Faire un molkky ou un scrabble sous les derniers rayons de soleil,

ça vous branche ?

Tout public..

2023-07-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-13 21:00:00. .

28 rue de la Chaume Centre Social La MAGIC

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Playing molkky or scrabble under the last rays of sunshine,

do you like it?

All audiences.

Jugar al molkky o al scrabble bajo los últimos rayos de sol,

¿Te apetece?

Para el público en general.

In den letzten Sonnenstrahlen Molkky oder Scrabble spielen,

wie gefällt Ihnen das?

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Val de Sioule