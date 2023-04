Que d’émotions ! 28 rue de la Chaume, 12 juillet 2023, Broût-Vernet.

Pour les 0/4 ans accompagné d’un parent, de 9h30 à 11h00, animation

sur les émotions suivie par une heure d’éveil musical.

Pour les 5/12 ans accompagné d’un parent de 10h à 12h animation sur

les émotions suivie par une heure de yoga..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . .

28 rue de la Chaume Centre Social La MAGIC

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



For the 0/4 years old accompanied by a parent, from 9h30 to 11h00, animation

on emotions followed by an hour of musical awakening.

For the 5/12 years old accompanied by a parent, from 10 am to 12 am animation on

emotions followed by an hour of yoga.

Para niños de 0/4 años acompañados por uno de sus padres, de 9:30 a 11:00 h, animación sobre las emociones

sobre las emociones seguida de una hora de despertar musical.

Para los niños de 5/12 años acompañados por uno de sus padres, de 10.00 a 12.00 h, animación sobre las

seguida de una hora de yoga.

Für 0- bis 4-Jährige in Begleitung eines Elternteils, von 9.30 bis 11.00 Uhr, Animation

über Emotionen, gefolgt von einer Stunde musikalischer Früherziehung.

Für 5- bis 12-Jährige in Begleitung eines Elternteils, 10:00 bis 12:00 Uhr: Animation über

emotionen, gefolgt von einer Stunde Yoga.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Val de Sioule