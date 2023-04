Objectif JO 2024 : Tour de France 28 rue de la Chaume Broût-Vernet Catégories d’Évènement: Allier

Objectif JO 2024 : Tour de France 28 rue de la Chaume, 12 juillet 2023, Broût-Vernet. Venez suivre une étape du tour de France (Etape Clermont-Ferrand /

Moulins) – Tout public – Prévoir pique-nique..

2023-07-12 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-12 17:00:00.

28 rue de la Chaume Centre Social La MAGIC

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and follow a stage of the Tour de France (Stage Clermont-Ferrand /

Moulins) – All public – Bring a picnic. Venga a seguir una etapa del Tour de Francia (Etapa Clermont-Ferrand /

Moulins) – Todo público – Traiga un picnic. Verfolgen Sie eine Etappe der Tour de France (Etappe Clermont-Ferrand /

