Séjour chez Marie à la ferme 28 rue de la Chaume, 11 juillet 2023, Broût-Vernet.

Mini séjour nature chez Marie à La Ferme à Chouvigny.

Au programme : 2 grands dodos sous tente à la ferme, ateliers des petits

fermiers, visite et entretien de la ferme, balade à dos d’âne …

4 / 7 ans..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-13 . .

28 rue de la Chaume Centre Social La MAGIC

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Mini nature stay at Marie à La Ferme in Chouvigny.

On the program: 2 big sleeps under tent at the farm, workshops of the small

workshops, visit and maintenance of the farm, donkey ride ?

4 / 7 years old.

Mini estancia en la naturaleza en Marie à La Ferme en Chouvigny.

En el programa: 2 grandes pernoctaciones en tienda de campaña en la granja, talleres para los pequeños

talleres, visita y mantenimiento de la granja, paseo en burro ?

4 / 7 años.

Mini-Naturaufenthalt bei Marie à La Ferme in Chouvigny.

Auf dem Programm stehen: 2 große Schlafplätze im Zelt auf dem Bauernhof, Workshops der kleinen

bauern, Besuch und Pflege des Bauernhofs, Eselreiten?

4 / 7 Jahre.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Val de Sioule