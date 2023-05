La Voie Romaine 28 rue de la Chaume, 21 juin 2023, Broût-Vernet.

Centurions, êtes vous prêts à suivre la piste de vos ancêtres romains au

cœur de la cité de Broût-Vernet ?

Tout public..

2023-06-21 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-21 17:00:00. .

28 rue de la Chaume Centre Social La MAGIC

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Centurions, are you ready to follow the trail of your Roman ancestors in the heart of the

the heart of the city of Broût-Vernet?

For the general public.

Centuriones, ¿están preparados para seguir el rastro de sus antepasados romanos en el corazón de la

corazón de la ciudad de Broût-Vernet?

Para el público en general.

Sind Sie bereit, den Spuren Ihrer römischen Vorfahren zu folgen?

im Herzen der Stadt Broût-Vernet?

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Val de Sioule