Fruits et légumes de saison 28 rue de la Chaume, 17 juin 2023, Broût-Vernet.

Les fraises en hiver ou les oranges en été, ça n’a pas de sens.

Cuisiner les bonnes choses au bon moment avec « le Bouillon ».

À La MAGIC – Parents /enfants de plus de 4 ans..

2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:00:00. .

28 rue de la Chaume Centre Social La MAGIC

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Strawberries in winter or oranges in summer, it doesn’t make sense.

Cooking the right things at the right time with « le Bouillon ».

At La MAGIC – Parents/children over 4 years old.

Fresas en invierno o naranjas en verano, no tiene sentido.

Cocinar lo justo en el momento adecuado con « le Bouillon ».

En La MAGIC – Padres/niños mayores de 4 años.

Erdbeeren im Winter oder Orangen im Sommer – das macht keinen Sinn.

Kochen Sie die richtigen Dinge zur richtigen Zeit mit « Le Bouillon ».

À La MAGIC – Eltern/Kinder ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Val de Sioule