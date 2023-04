Tournoi sportif Au stade, 10 juin 2023, Broût-Vernet.

Le sport au-delà des frontières… Tout un programme.

La MAGIC vous convie à un moment de bonne humeur autour du

sport en compagnie de l’association Viltaïs.

Tout public..

2023-06-10 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-10 17:00:00. .

Au stade

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Sport beyond borders? A whole program.

MAGIC invites you to a moment of good humor around the

with the Viltaïs association.

For the general public.

¿Del deporte más allá de las fronteras? Todo un programa.

MAGIC le invita a un momento de buen humor en torno a

con la asociación Viltaïs.

Para el público en general.

Sport über die Grenzen hinaus? Ein ganzes Programm.

Die MAGIC lädt Sie zu einem fröhlichen Moment rund um den Sport ein

sport in Begleitung des Vereins Viltaïs.

Für alle Zuschauer.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Val de Sioule