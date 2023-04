Fête des pères 28 rue de la Chaume, 7 juin 2023, Broût-Vernet.

Tu veux offrir un cadeau personnalisé ? Alors viens à La MAGIC pour le

créer à partir de notre imprimante 3D.

À La MAGIC – 8/12 ans..

2023-06-07 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-07 17:00:00. .

28 rue de la Chaume Centre Social La MAGIC

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Want to give a personalized gift? Then come to La MAGIC to

from our 3D printer.

At La MAGIC – 8/12 years old.

¿Quieres hacer un regalo personalizado? Entonces ven a La MAGIC para

de nuestra impresora 3D.

En La MAGIC – 8/12 años.

Möchtest du ein persönliches Geschenk machen? Dann komm zu La MAGIC, um es

aus unserem 3D-Drucker zu erstellen.

La MAGIC – 8/12 Jahre.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Val de Sioule