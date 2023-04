A comer ! 28 rue de la Chaume, 31 mai 2023, Broût-Vernet.

Venez profiter de la présence de Sakina pour apprendre à cuisiner une

recette Espagnole et surtout partager le fruit de vos efforts !

Tout public – Á partir de 6 ans accompagné d’un adulte..

2023-05-31 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-31 14:00:00. .

28 rue de la Chaume Centre Social La MAGIC

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and take advantage of Sakina’s presence to learn how to cook a

spanish recipe and share the fruit of your efforts!

All public – From 6 years old accompanied by an adult.

Ven y aprovecha la presencia de Sakina para aprender a cocinar una

receta española y sobre todo ¡compartir el fruto de tu esfuerzo!

Todas las edades – A partir de 6 años acompañados de un adulto.

Kommen Sie und profitieren Sie von Sakinas Anwesenheit, um zu lernen, wie man ein

und vor allem die Früchte Ihrer Bemühungen mit anderen zu teilen!

Für alle Altersgruppen – ab 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Val de Sioule