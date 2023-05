Rallye photos nature 28 rue de la Chaume, 24 mai 2023, Broût-Vernet.

Viens te balader et prendre des photos de l’environnement qui t’entoure. Tout public, mineur accompagné d’un adulte)..

2023-05-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-24 17:00:00. .

28 rue de la Chaume Centre Social La MAGIC

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and walk around and take pictures of the environment around you. All public, minors accompanied by an adult).

Ven a pasear y a hacer fotos del entorno que te rodea. Todo el público, menores acompañados de un adulto).

Komm mit auf einen Spaziergang und mach Fotos von der Umgebung, die dich umgibt. Alle Altersgruppen, Minderjährige in Begleitung eines Erwachsenen).

