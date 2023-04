Anti Gaspi avec « Le Bouillon » 28 rue de la Chaume, 17 mai 2023, Broût-Vernet.

Cette fin de banane mérite t-elle de finir à la poubelle ? Pas sûr ! Avec « Le Bouillon » apprenez les astuces anti gaspi. Tout public..

2023-05-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-17 17:00:00. .

28 rue de la Chaume Centre Social La MAGIC

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Does this banana end deserve to end up in the trash? Not sure! With « Le Bouillon » learn the anti waste tips. For the general public.

¿Merece este extremo de plátano acabar en la basura? No estoy seguro Con « Le Bouillon », aprende trucos contra los residuos. Todos los públicos.

Hat dieses Bananenende es verdient, im Müll zu landen? Das ist nicht sicher! Mit « Le Bouillon » lernen Sie Anti-Verschwendungs-Tricks. Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Val de Sioule