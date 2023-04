Les Petits Picasso 28 rue de la Chaume, 6 mai 2023, Broût-Vernet.

Atelier parents/enfants pour découvrir sa créativité tout en douceur. De 0 à 3 ans. Accueil des fratries plus âgées si besoin..

2023-05-06 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-06 11:30:00. .

28 rue de la Chaume Centre Social La MAGIC

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A parent/child workshop to gently discover creativity. From 0 to 3 years old. Older siblings welcome if needed.

Un taller para padres e hijos para descubrir suavemente la creatividad. De 0 a 3 años. Se admiten hermanos mayores si es necesario.

Eltern-Kind-Workshop, um auf sanfte Weise die eigene Kreativität zu entdecken. Von 0 bis 3 Jahren. Aufnahme von älteren Geschwistern bei Bedarf.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Val de Sioule