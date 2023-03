Bal Trad’ Broût-Vernet Broût-Vernet Catégories d’Évènement: Allier

Bal Trad', 8 avril 2023, Broût-Vernet

2023-04-08

Allier Broût-Vernet . EUR 5 5 L’association « Dansons Gai », vous invite à un bal traditionnel avec le groupe « Les Patafioles ». Au profit de l’association Petit Ange Clara.

Boissons, sandwichs, gâteaux sur place. dilon.arlette@wanadoo.fr Broût-Vernet

