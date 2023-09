Concert de l’Harmonie d’Andernos Broustic Andernos-les-Bains, 7 octobre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Concert de l’Orchestre de l’Harmonie au Broustic.

Accès libre à tous..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Broustic Esplanade du Broustic

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Concert by the Orchestre de l?Harmonie at Le Broustic.

Free access for all.

Concierto de la Orchestre de l’Harmonie en Le Broustic.

Entrada gratuita para todos.

Konzert des Orchestre de l’Harmonie im Broustic.

Freier Zugang für alle.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Andernos-les-Bains