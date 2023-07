Aventure canoë et chasse aux trésors Broussas Royère-de-Vassivière, 15 août 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Pars à l’aventure au fil de l’eau dans un canoë, pour découvrir les îles sauvages et inhabitées du Lac de Vassivière ! Un animateur nature te guidera dans un milieu préservé et t’entraînera dans une chasse aux trésors authentique sur la mystérieuse île de Soumeix ! A partir de 6 ans. Savoir nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées obligatoires. Les enfants mineurs doivent être accompagné par un adulte..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 18:30:00. EUR.

Broussas

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Go on an adventure along the water in a canoe to discover the wild and uninhabited islands of Lake Vassivière! A nature guide will lead you through a preserved environment and will take you on an authentic treasure hunt on the mysterious Soumeix Island! From 6 years old. Must be able to swim (with a life jacket). Closed shoes required. Minors must be accompanied by an adult.

Embárquese en una aventura acuática en canoa para descubrir las islas salvajes y deshabitadas del lago de Vassivière Un guía naturalista le conducirá a través de un entorno virgen y le llevará a una auténtica búsqueda del tesoro en la misteriosa isla de Soumeix Para niños a partir de 6 años. Saber nadar (con chaleco salvavidas). Calzado cerrado obligatorio. Los menores deben ir acompañados de un adulto.

Begib dich in einem Kanu auf ein Abenteuer entlang des Wassers, um die wilden und unbewohnten Inseln des Lac de Vassivière zu entdecken! Ein Naturanimateur führt dich durch eine geschützte Umgebung und nimmt dich mit auf eine authentische Schatzsuche auf der geheimnisvollen Insel Soumeix! Ab einem Alter von 6 Jahren. Schwimmen können (mit Schwimmweste). Geschlossene Schuhe sind erforderlich. Minderjährige Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

