Canoë coucher de soleil Broussas Royère-de-Vassivière, 18 juillet 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Profites des derniers rayons de soleil de la journée à bord d’un canoë au beau milieu du lac, et pars à la recherche des lucioles sur l’île sauvage de Soumeix ! A partir de 6 ans. Savoir nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées obligatoires..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 21:30:00. EUR.

Broussas

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Enjoy the last rays of sunshine of the day on board a canoe in the middle of the lake, and go in search of fireflies on the wild island of Soumeix! From 6 years old. Ability to swim (with a life jacket). Closed shoes required.

Disfrute de los últimos rayos de sol del día a bordo de una canoa en medio del lago, ¡y salga en busca de luciérnagas en la isla salvaje de Soumeix! Para niños a partir de 6 años. Saber nadar (con chaleco salvavidas). Calzado cerrado obligatorio.

Genieße die letzten Sonnenstrahlen des Tages an Bord eines Kanus mitten auf dem See und mach dich auf der wilden Insel Soumeix auf die Suche nach Glühwürmchen! Ab einem Alter von 6 Jahren. Schwimmen können (mit Schwimmweste). Geschlossene Schuhe erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Lac de Vassivière