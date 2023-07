Initiation au stand up paddle Broussas Royère-de-Vassivière, 5 juillet 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Un, deux, trois et hop, vous voilà debout sur le paddle ! Une activité pour petits et grands aux âmes d’acrobates, comme aux amoureux de la balade en pleine nature..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 12:00:00. EUR.

Broussas

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



One, two, three and you’re up on the paddle! An activity for young and old with acrobatic souls, as well as for nature-lovers.

Un, dos, tres y ¡ya estás encima del remo! Es una actividad para jóvenes y mayores con alma acrobática, así como para los amantes de la naturaleza.

Eins, zwei, drei und hopp, schon stehen Sie auf dem Paddle! Eine Aktivität für Groß und Klein mit akrobatischer Ader, aber auch für Liebhaber von Spaziergängen in der Natur.

