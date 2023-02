BROUSSAI + SHERWOOD BROTHERS LA TANNERIE, 4 mars 2023, BOURG EN BRESSE.

BROUSSAI + SHERWOOD BROTHERS LA TANNERIE. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

L:1048882/1048876/1048877 PRESENTE Partenariat : la Grosse Radio Reggae Considérée comme l’une des formations emblématiques du reggae français, Broussaï fait vibrer les scènes d’Europe et d’ailleurs depuis plus d’une décennie. Toujours en mouvement artistiquement, le groupe prône l’évolution musicale afin que chaque album transporte l’auditeur dans un univers spécifique. « Une Seule Adresse », leur album sorti en 2019, est un disque engagé, spécifiquement orienté vers l’écologie et l’humanisme. Les Sherwood Brothers mettent leurs créations reggae sur bandes et leur donner vie en live, c’est de cette envie du solide Basse Batterie Mâconnais Zane (JMPZ) et de Padré (Maxxo) qu’est né le groupe. Ils reviennent aujourd’hui sur la scène reggae avec un second EP annoncé pour 2023.

Votre billet est ici

LA TANNERIE BOURG EN BRESSE 123 place de Vinaigrerie Ain

L:1048882/1048876/1048877 PRESENTE

Partenariat : la Grosse Radio Reggae

Considérée comme l’une des formations emblématiques du reggae français, Broussaï fait vibrer les scènes d’Europe et d’ailleurs depuis plus d’une décennie. Toujours en mouvement artistiquement, le groupe prône l’évolution musicale afin que chaque album transporte l’auditeur dans un univers spécifique. « Une Seule Adresse », leur album sorti en 2019, est un disque engagé, spécifiquement orienté vers l’écologie et l’humanisme. Les Sherwood Brothers mettent leurs créations reggae sur bandes et leur donner vie en live, c’est de cette envie du solide Basse Batterie Mâconnais Zane (JMPZ) et de Padré (Maxxo) qu’est né le groupe. Ils reviennent aujourd’hui sur la scène reggae avec un second EP annoncé pour 2023.

.17.8 EUR17.8.

Votre billet est ici