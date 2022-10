Brouillette / Festival La clef dans le sac Mézières-en-Brenne Saint-Michel-en-Brenne Mézières-en-BrenneSaint-Michel-en-Brenne Catégories d’évènement: Indre

Indre 1 rue du prieuré Saint-Michel-en-Brenne Indre Saint-Michel-en-Brenne Brouillette, le garde champêtre, fait jouer son tambour sur le marché du Blanc. Chasseur de mauvaise humeur, crieur d’annonces, diseur de devinettes, il porte haut les paroles qu’on lui confie. Brouillette, le garde champêtre, fait jouer son tambour sur le marché du Blanc. +33 2 54 28 05 20 http://www.mediathequesdelabrenne.fr/ ©Brouillette

