Le Trail des motivés de la basket Brou, 7 octobre 2023, Brou.

Brou,Eure-et-Loir

Première édition du Trail des Motivés de la basket de Brou. Venez participer à ce bel événement où solidarité et bonne humeur sont au rendez-vous, avec des parcours pour les petits et les grands. Trail au profit du développement handisport au sein de la commune de Brou..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . 12 EUR.

Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



First edition of the Trail des Motivés de la basket de Brou. Come and take part in this great event where solidarity and good humour are the order of the day, with courses for young and old alike. Trail in aid of handisport development in Brou.

El primer Trail des Motivés de la basket de Brou. Participe en este gran evento donde la solidaridad y el buen humor están a la orden del día, con recorridos para grandes y pequeños. El Trail beneficiará al desarrollo del deporte para discapacitados en la ciudad de Brou.

Erste Ausgabe des Trail des Motivés de la basket de Brou (Trail der Motivierten). Nehmen Sie an dieser schönen Veranstaltung teil, bei der Solidarität und gute Laune im Vordergrund stehen, mit Strecken für Groß und Klein. Trail zu Gunsten der Entwicklung des Behindertensports in der Gemeinde Brou.

Mise à jour le 2023-08-07 par MAISON TOURISME CLOYES LES 3 RIVIERES ET DU PERCHE