TAILLEUR POUR DAMES BROTTES – Salle des Fêtes Chaumont Catégories d’Évènement: Chaumont

Haute-Marne TAILLEUR POUR DAMES BROTTES – Salle des Fêtes Chaumont, 10 décembre 2023, Chaumont. TAILLEUR POUR DAMES Dimanche 10 décembre, 15h00 BROTTES – Salle des Fêtes Tarif : 10 euros Le Docteur Moulineaux, qui vit bourgeoisement avec sa jeune épouse, souhaiterait entamer une liaison avec l’une de ses patientes : la ravissante Suzanne. Pour cela, il loue un entresol afin d’y retrouver cette dernière. Malheureusement pour lui, rien ne va se passer comme prévu, une ribambelle de personnages (sa belle-mère, le mari, sa femme, …) vont débarquer, mettant à mal ses projets et l’obligeant à devenir couturier malgré lui … .

Mensonges en cascades et rebondissements imprévus rythment cette œuvre classique du Grand Georges FEYDEAU, Maître incontesté du Vaudeville, interprétée par la troupe Les Fusionnés 52. BROTTES – Salle des Fêtes Rue Moulin des champs, 52000 BROTTES. Chaumont 52000 Brottes Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0652790749 »}, {« type »: « email », « value »: « resa-fusion52@laposte.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00 Théâtre Vaudeville Détails Catégories d’Évènement: Chaumont, Haute-Marne Autres Lieu BROTTES - Salle des Fêtes Adresse Rue Moulin des champs, 52000 BROTTES. Ville Chaumont Departement Haute-Marne Age min 5 Age max 121 Lieu Ville BROTTES - Salle des Fêtes Chaumont latitude longitude 48.074987;5.130096

BROTTES - Salle des Fêtes Chaumont Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumont/