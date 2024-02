Brotonne Color Run Vatteville-la-Rue, dimanche 19 mai 2024.

Brotonne Color Run Vatteville-la-Rue Seine-Maritime

Le Handball Club Brotonne Le Trait organise le Dimanche 19 Mai 2024, la première édition de la BROTONNE COLOR RUN !

Qu’est ce qu’une course Color Run ?

La Color Run est un type de course à pied non compétitive et amusante, où les participants sont aspergés de poudre colorée à différents points du parcours. Contrairement aux courses traditionnelles axées sur la compétition, l’objectif principal de la Color Run est de s’amuser et de célébrer la santé, le bonheur et l’esprit communautaire. Les participants portent souvent des vêtements blancs pour mieux mettre en valeur les couleurs vives de la poudre. La Color Run est souvent considérée comme une expérience festive et joyeuse, attirant un large éventail de participants, qu’ils soient coureurs expérimentés ou novices.

Le Handball Club Brotonne Le Trait organise le Dimanche 19 Mai 2024, la première édition de la BROTONNE COLOR RUN !

Qu’est ce qu’une course Color Run ?

La Color Run est un type de course à pied non compétitive et amusante, où les participants sont aspergés de poudre colorée à différents points du parcours. Contrairement aux courses traditionnelles axées sur la compétition, l’objectif principal de la Color Run est de s’amuser et de célébrer la santé, le bonheur et l’esprit communautaire. Les participants portent souvent des vêtements blancs pour mieux mettre en valeur les couleurs vives de la poudre. La Color Run est souvent considérée comme une expérience festive et joyeuse, attirant un large éventail de participants, qu’ils soient coureurs expérimentés ou novices. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 08:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie

L’événement Brotonne Color Run Vatteville-la-Rue a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine