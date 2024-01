Brothers ands sisters illuminent le Vaisseau Moebius Angoulême, mardi 23 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 18:00:00

fin : 2024-02-04

Un projet participatif avec le CAJ Bel-Air Grand Font et Ma Campagne .



Ron Haselden est un artiste britannique. Parmi ses spécialités, des

sculptures lumineuses et des installations architecturales faites de néons, de

vidéos, de dessins et de peintures.

121 rue de Bordeaux

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



