Brother Théâtre Paul Éluard (TPE), 12 juillet 2021, Bezons.

Brother

Théâtre Paul Éluard (TPE), le lundi 12 juillet à 20:30

avec le Théâtre Paul Éluard de Bezons Dans le cadre d’Escales danse Dans le cadre des actions de médiation et de sensibilisation menées tout au long de l’été, Points communs propose à 15 jeunes de Cergy-Pontoise de découvrir l’univers du chorégraphe Marco Da Silva Ferreira, en organisant une sortie au Théâtre Paul Eluard de Bezons à l’occasion de la représentation de Brother le lundi 12 juillet. __________________________ Une tribu de jeunes danseurs, délurés et fantasques, débarquent au TPE avec leur drôle de rituel. Cette micro-communauté invente une société où tous les codes sont permis. C’est tout un art de se trouver des signes de reconnaissance communs et de garder une singularité à toute épreuve dans un monde qui pousse à l’uniformisation. Cette joyeuse bande décide donc de faire feu de tout bois ! On y danse, on se socialise, on se jauge dans un tourbillon d’inventivité sans limite ! Un vent heureux de liberté irradie cette génération tentée par un retour aux liens primaires et jetant aux orties les usages d’un ancien monde à bout de souffle écologique. La clé n’est-elle pas de désobéir dans la joie et la bonne humeur ? Voilà une troupe menée par le jeune chorégraphe portugais Marco da Silva Ferreira qui semble disposée à s’autoriser toutes les excentricités possibles, ensemble ! On aimerait, nous aussi, lâcher prise et les rejoindre. Hey Brother !

Tarif : 8€ sur réservation

par Marco Da Silva Ferreira

Théâtre Paul Éluard (TPE) 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise



