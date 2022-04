Brother Marco da Silva Ferreira Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Brother Marco da Silva Ferreira Besançon, 5 avril 2022, Besançon. Brother Marco da Silva Ferreira Espace 1 Place de l’Europe Besançon

2022-04-05 – 2022-04-05 Espace 1 Place de l’Europe

Besançon Doubs Besançon 13 13 EUR Brother Marco da Silva Ferreir Retour aux racines des danses urbaines

Pourquoi dansons-nous ensemble ? Marco da Silva Ferreira explore la question,

en sondant les liens fraternels entre danses ancestrales africaines et danses urbaines

