Brother Kawa Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Brother Kawa Mauléon, 19 mars 2022, Mauléon. Brother Kawa Espace de la Roche 3 Place de la Roche Saint-Aubin Mauléon

2022-03-19 20:30:00 – 2022-03-20 Espace de la Roche 3 Place de la Roche Saint-Aubin

Mauléon Deux-Sèvres Mauléon EUR L’Association Trait d’Union qui soutient des actions au Honduras et au Guatemala organise une soirée-spectacle avec le groupe BROTHER KAWA : 2 musiciens et comédiens de St Macaire en Mauges (49). L’Association Trait d’Union qui soutient des actions au Honduras et au Guatemala organise une soirée-spectacle avec le groupe BROTHER KAWA : 2 musiciens et comédiens de St Macaire en Mauges (49). L’Association Trait d’Union qui soutient des actions au Honduras et au Guatemala organise une soirée-spectacle avec le groupe BROTHER KAWA : 2 musiciens et comédiens de St Macaire en Mauges (49). non-communiqué

Espace de la Roche 3 Place de la Roche Saint-Aubin Mauléon

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mauléon Autres Lieu Mauléon Adresse Espace de la Roche 3 Place de la Roche Saint-Aubin Ville Mauléon lieuville Espace de la Roche 3 Place de la Roche Saint-Aubin Mauléon Departement Deux-Sèvres

Mauléon Mauléon Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauleon/

Brother Kawa Mauléon 2022-03-19 was last modified: by Brother Kawa Mauléon Mauléon 19 mars 2022 Deux-Sèvres Mauléon

Mauléon Deux-Sèvres