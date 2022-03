Brother Junior – Rival Karma – Film Noir le moulin, 20 mai 2022, Marseille.

Brother Junior – Rival Karma – Film Noir

le moulin, le vendredi 20 mai à 20:00

La Guinguette Sonore est un festival résolument rock qui offrira sa cinquième édition les 2 et 3 septembre prochains sur la plage de la Romaniquette à Istres. Né de l’audace de quelques esprits aventureux, cet évènement est placé sous le signe de la découverte locale comme nationale, voire internationale. Pour cette première rencontre avec Le Moulin, le céphalopode vous propose de découvrir Brother Junior, Rival Karma et Film Noir! BROTHER JUNIOR La « Chance du Débutant » du 1er EP n’avait souri à Brother Junior qu’avec le rictus grimaçant des milieux avertis : autant dire un baume à l’ivresse éclair, dont les effets aussi euphorisants qu’éphémères laissent sur le carreau avec une médaille, mais la poche vide et la guitare en oblique. C’est sans compter sur la détermination de ce petit frère autoproclamé de l’indie rock dirty, aussi têtu que prolixe. Brother Junior est donc de retour avec Buck Up (le « remonte-moral »), brûlot D.I.Y enregistré live sur un plateau scénique de salle de concert vide et la sérieuse ambition de ne surtout pas déroger à une règle aussi basique que ne rien chercher à cacher : ni de ce rock poussiéreux et fébrile joué avec le poumon sans le moindre artifice, ni du décès d’une proche. Une réflexion sans détours sur ce que l’on perd, ce que l’on laisse et ce que l’on espère tracer, porté par une énergie massive et rugueuse et une envie assumée d’amour, et d’espoirs. Une poussée d’adrénaline brute, jouissive et forcément mélancolique, propulsée par un trio nourri au butane, quelque part entre Wilco et Ty Segall. RIVAL KARMA Rival Karma, c’est l’histoire d’un quatuor formé en 2018 à l’ascension un peu rapide (une poignée de shows programmés et une première tournée européenne dans les tuyaux) qui a implosé. Désormais plus que deux, le vocaliste et guitariste Martin Roux et le batteur Piergiorgio « PJ » Ciarla ont fait de cette capacité à l’explosion une force de premier plan sur leurs titres et leurs prestations scéniques. Profondément européens (l’un est franco-américain, l’autre est italien, tous deux vivent à Londres), ils parcourent en duo le continent et la côte Ouest des Etats-Unis, ouvrent pour Reignwolf en Europe et sortent leur premier EP, très bien accueilli. Le sort épidémique leur coupe l’herbe sous le pied, mais 2020 aura vu leur chanson « Apocalypse Boogie » gagner 250,000 streams sur Spotify et leur nomination comme NAMM 2020’s SoundBrenner Artists. Les influences principales du duo sont Queens of the Stone Age, The Black Keys, Dave Matthews Band. Rival Karma a été mis en avant sur les playlists Spotify @Volume et All New Rock FILM NOIR Film Noir est un groupe de rock/garage parisien, né en 2018. Le quintet est mené par les voix de la fratrie de La Baume (Joséphine et Alexandre), et fascine de tous côtés de la Manche et de l’Atlantique pour son rock glamour en franglais particulièrement cinématographique. Vertiges (Men of Glory) leur premier EP, façonné entre Los Angeles et Paris, est sorti en septembre 2019. Il a rencontré un vif écho public et médiatique, avec notamment deux singles en playlist sur France Inter, BBC6 et sur France 2 dans l’émission Basique. Leur deuxième EP, Tendrement, produit par Samy Osta (Juniore, La Femme, Feu! Chatterton) et paru le 26 juin 2020, vient confirmer leur envol, dans un franglais brut et sensible salué par la presse française et internationale (NME, L’Officiel USA, DIY Magazine, Gigwise). Aux inspirations allant de Tom Waits pour ses ballades douces amères à Guerre Froide pour son immédiateté cold wave, le groupe navigue du romantisme au punk vengeur. Alors que leur très attendu premier album est prévu pour le printemps 2022, le groupe renoue avec la scène au cours d’une tournée « warm-up » qui fera donc escale au Moulin !

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille



2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T23:59:00