Brother Dege + Guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, mardi 16 avril 2024.

Brother Dege vous donne rendez-vous au Molotov le 16 avril.

Si vous faites le voyage jusqu’en Louisiane, vous ne repartirez pas le même que vous étiez… Quand on écoute Brother Dege, on respire pratiquement l’air de la forêt, on tombe sous le charme du marais et on fait la connaissance des fantômes du Delta.



Se matérialisant à la croisée des chemins entre le rock’n’roll, le folk, l’Americana et le psychédélique, le troubadour nominé aux Grammy® Awards concentre l’essence de son pays d’origine dans ses cordes de guitare bourdonnante, un voile d’absinthe, une voix nue et une poésie imbibée de sang. Son amour pour les classiques des années 70 et 80 se transforme en une version tordue du rock sudiste du 21e siècle. Après avoir discrètement généré des dizaines de millions de streams, avoir été largement acclamé et s’être taillé une place dans l’histoire de la culture pop avec une collaboration avec nul autre que Quentin Tarantino, Dege aspire tout le monde dans son monde sur son sixième album, Aurora. EUR.

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Début : 2024-04-16 20:30:00

fin : 2024-04-16



