Brother Culture + Twan Tee Châteaurenard, 5 mai 2023, Châteaurenard Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Châteaurenard.

Brother Culture + Twan Tee

Chemin du Mas de Lafont La Rotonde Châteaurenard Bouches-du-Rhône La Rotonde Chemin du Mas de Lafont

2023-05-05 20:00:00 – 2023-05-05

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont

Châteaurenard

Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Brother Culture :

Qui ne connaît pas Brother culture aujourd’hui ? Ce MC Anglais a commencé sa carrière dès 1982, grâce à un chant puissant et diversifié, on ne compte plus ses nombreuses collaborations avec : Wackies, Mungos Hi-Fi, Zion Train, Mad Professor, Adrian Sherwood, Manasseh, Youth, The Prodigy, DubmaJx, ODG et bien sûr Evidence Music. En conclusion, que ce soit pour danser, skanker, apprendre ou simplement se faire plaisir en soirée, Brother Culture est le duo qui va faire résonner haut et fort toute la culture reggae ce soir à la Rotonde.



Twan Tee :

C’est un artiste qui grandit en s’imprégnant de différents univers dont la culture Jamaïcaine, le hip-hop ou la bass music. À l’âge de 20 ans il affirme son style et fait ses premiers enregistrements à la voix, tout en faisant ses armes au sein de différents sound systems. En 2021, Twan Tee sort son premier album «Crossing». Ce nouveau projet imaginé et travaillé avec le talentueux riddim maker Oddy, mixe ses influences, on y retrouve ainsi des touches reggae, dub, digital teintées de trap.

Concert de Brother Culture + Twan Tee à La Rotonde.

Billet Web

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard

dernière mise à jour : 2022-12-19 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence