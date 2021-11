Paris Panic Room île de France, Paris Bro’s 2 Bro’s présente Barée Masse • Rakla Maté • Nielspops Panic Room Paris Catégories d’évènement: île de France

Bro’s 2 Bro’s présente Barée Masse • Rakla Maté • Nielspops Panic Room, 3 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 3 décembre 2021

de 20h à 6h

gratuit

Les fraters franco-germanophones expatriés à Berlin reviennent pour des festivités parisiennes. Un joyeux bordel avec pour seul objectif, celui de vous faire vous trémousser toute la nuit sur des sono ‍♀️ ‍♂️ BRO‘S 2 BRO‘S ‍♀️ ‍♂️ Between twins & siblings, the line is thin… Les fraters franco-germanophones expatriés à Berlin reviennent pour des festivités parisiennes. Un joyeux bordel avec pour seul objectif, celui de vous faire vous trémousser toute la nuit sur des sonorités de house et de ses variantes électroniques. Première parisienne de Barée Masse, Rakla Maté et Nielspops à Panic Room, réunis sous le collectif de la Birk à Brac. En bref, une fusion de bazar et d‘univers (dés)organisés sur le dancefloor. Qui plus est, c‘est pour la bonne cause… En effet, 10% des benef des consos seront reversés à l‘association @la_portebleue. —————- LINEUP —————- Nielspops • 20h – 00h Adepte du tapage de pied nocturne , Nielspops proposant un style Tech-house / house version Detroit ainsi que de la techno mélodique Germanique, vous emmènera tout droit jusqu’à la marée basse. SoundCloud: TBD Barée Masse b2b • 00h – 02h30 https://soundcloud.com/baree-masse/popular-tracks Barée Masse, c’est un duo de DJs composé d’un frère et d’une sœur qui proposent une musique électronique éclectique à dominante house flirtant aussi avec le hip-hop, l’afro, la trance ou la techno. Leur sélections sont à la croisée de leurs univers respectifs avec comme mot d’ordre, trouver le son qui chauffera le dancefloor. Rakla Maté • 02h30 – 05h https://soundcloud.com/rakla/popular-tracks D‘une house très groovy avec un penchant pour des vocaux gospels, en passant par de la melodic techno, ou encore des bangers à base de break beats et UK garage, Rakla Maté aime varier les plaisirs et expérimenter les multiples facettes de la musique électronique. _________________________________________ Panic Room: 101 rue Amelot, 75011 Paris Métro 8 : Filles du Calvaire / Saint Sébastien Froissart Happy hour : 19h-21h Entrée gratuite: 10% des benef des consos seront reversés à l‘association @la_portebleue Pass sanitaire obligatoire Événements -> Soirée / Bal Panic Room 101 Rue Amelot Paris 75011 Contact : Panic Room 0158309343 info@panicroomparis.com https://www.facebook.com/events/425732932404476 Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

