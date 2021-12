Bror Gunnar Jansson en showcase au Supersonic Records, 15 décembre 2021, .

Date et horaire exacts : Le mercredi 15 décembre 2021

de 19h00 à 22h00

gratuit

Le Supersonic Records recevra Bror Gunnar Jansson en showcase pour fêter la sortie de son nouvel album « Faceless Evil, Nameless Fear » !

Avec son nouvel album « Faceless Evil, Nameless Fear », le suédois Bror Gunnar Jansson raconte une histoire de policiers corrompus, de meurtres sinistres, de morts étranges, de maladies et même d’amour ! Il saute entre notre monde réel et son propre univers sombre. La musique est moins blues que ses précédentes sorties et plus post-grunge, stoner et post-blues dans le style des White Stripes, Kyuss et Jimi Hendrix.

– Showcase à 19h30

– Suivi d’une séance de dédicaces

– L’album sera en vente sur place

Ce nouvel album est le plus lourd mais peut-être aussi le plus envoûtant à ce jour. L’ensemble de l’album passe des cordes ancrées dans l’émotion à des riffs lourds et intenses, à des moments de panique. Venez mercredi 15 décembre le découvrir en live sur la scène du Supersonic Records !

Contact : https://www.facebook.com/events/247605480773350

Concert;Musique

